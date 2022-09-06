Çevre yolu Karadurmuşlu Kavşağı'nda bir dinlenme tesisi önünde Ökkeş Söyler'e ait 06 CIN 896 plakalı otomobil, çalıştırdığı sırada alev aldı. Otomobilin ön kaput kısmından dumanlar yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Araçtan çıkan dumanları gören yakındaki petrol çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ökkeş Söyler, otomobili henüz yeni satın aldığını söyledi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRIKHAN'DA ALEV ALAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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