Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

08.09.2022 16:46
Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 415 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kök Hint keneviri, bir miktar eroin, 3 sahte plaka ve 2 şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Polis ekipleri, S.K, M.K, S.K, S.Ö, K.A. ve M.A.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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