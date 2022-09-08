Hatay'da "narko alan" uygulamasında 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da "narko alan" uygulamasında 8 zanlı yakalandı

08.09.2022 11:02
Hatay'da "narko alan" uygulamasında 8 zanlı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen "narko alan" uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen "narko alan" uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Çalışmada kurusıkıdan çevrilme tabanca, 8 fişek, 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denetimlerde 4 araç trafikten men edildi, 5 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

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KIRIKHAN'DA 'NARKO ALAN' UYGULAMASINDA ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI KIRIKHAN'DA 'NARKO ALAN' UYGULAMASINDA ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Narkotik, Tragger, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da "narko alan" uygulamasında 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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