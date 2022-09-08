KIRIKHAN'DA 'NARKO ALAN' UYGULAMASINDA ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen 'narko alan' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan ilçesinde 7 Eylül'de saat 15.00-17.00 arasında 'narko alan' uygulaması yapıldı. 15 ekip ve 112 personelin katıldığı uygulama kapsamında 443 kişi ve araç sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. 89 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 5 araç sürücüsüne 36 bin 746 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada 1 kesici alet, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 6 adet captagon, 17 karton kaçak sigara ele geçirildi.
'Bilişim sistemleri banka kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık' suçundan aranan C.Y., 'zorlama hapsi' cezasıyla aranan M.K., 'basit yaralama' suçundan aranan H.S., 'kasten yaralama' suçundan aranan T.K., 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan aranan B.K., 'kasten öldürme' suçundan aranan C.Ç., 'basit yaralama' suçundan aranan H.P., 4 yıl 2 ay cezası bulunan M.C., yakalandı.
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