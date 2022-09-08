İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan ilçesinde 7 Eylül 'de saat 15.00-17.00 arasında 'narko alan' uygulaması yapıldı. 15 ekip ve 112 personelin katıldığı uygulama kapsamında 443 kişi ve araç sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi. 89 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 5 araç sürücüsüne 36 bin 746 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada 1 kesici alet, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 6 adet captagon, 17 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KIRIKHAN'DA 'NARKO ALAN' UYGULAMASINDA ARANAN 8 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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