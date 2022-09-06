KIRIKHAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde iki ayrı adresten motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Özyörük Mahallesi'nde iki farklı adresten, farklı günlerde motosiklet hırsızlığı yapan Ö.F.D., polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahallede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık anı görüntülerinde, Ö.F.D.'nin çaldığı motosikletle ilerlediği görülüyor.
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