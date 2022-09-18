Hatay'da iş yerinden motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinden motosiklet çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Ç. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri tarafından Gölbaşı Mahallesi'nde çaldığı motosikletle yakalanan K.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasına zanlının iş yerinden çaldığı motosikleti iterek götürmesi yansıdı.
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