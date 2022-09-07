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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin T.G. ve K.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motor parçaları ve radyatör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., tutuklandı, K.M., serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA İŞ YERİ HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika

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