KAFASI PLASTİK BORUYA SIKIŞAN KEDİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
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KAFASI PLASTİK BORUYA SIKIŞAN KEDİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

01.08.2022 21:52

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde bir sokak kedisi, yiyecek ararken kafasını plastik boruya sokunca kafası boruda sıkıştı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri kedinin sıkıştığı plastik boruyu çekiçle kırarak kedinin kafasını sıkıştığı borudan kurtardı. Kafası sıkıştığı yerden kurtulan kedi ise hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAFASI PLASTİK BORUYA SIKIŞAN KEDİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAFASI PLASTİK BORUYA SIKIŞAN KEDİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
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