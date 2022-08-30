Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6,68 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika