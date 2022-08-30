Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

30.08.2022 12:56
Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6,68 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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