Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

07.09.2022 00:35
Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hilmi E. yönetimindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abubekir Ş.'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Hatay'da 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Hatay'da 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 00:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement