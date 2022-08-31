Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama

31.08.2022 14:20
Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nitelikli yağma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nitelikli yağma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan'da meydana gelen kasten yaralama ve nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri A.D., A.Ö.K., M.B.A., M.M.A. ve M.Ç. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında, 6,68 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

5 şüpheliden A.Ö.K., M.B.A. ve M.M.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, A.D. ve M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da nitelikli yağmaya 2 tutuklama - Son Dakika
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