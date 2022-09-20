408 Evler Mahallesi'nde yaşayan T.A. 13 Eylül 'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı komşusu T.M.K'yi (15) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kırıkhan, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da pompalı tüfekle yaraladığı gence hastanede de saldırmak isteyen zanlı yakalandı - Son Dakika

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