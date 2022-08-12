Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı

12.08.2022 01:55
Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 06 GT 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
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