Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 2 mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırıkhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Karamağara ve Ceyhanlı mahallelerinin, 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallelerde, jandarma ekiplerince önlemler uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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