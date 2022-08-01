Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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