Son Dakika Haberleri: Hatay'ın koca yürekli kan bağışçıları
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Hatay'ın koca yürekli kan bağışçıları

2 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151. Yıl dönümü ve 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle düzenlenen törende, Kızılay'a kan bağışında bulunan "koca yürekli insanlar" madalya ile ödüllendirildi.

Hatay'ın koca yürekli kan bağışçıları, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 151. Yıl dönümü ve 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle düzenlenen törende, Kızılay'a kan bağışında bulunan "koca yürekli insanlar" madalya ile ödüllendirildi.

Yelken Kulübünde gerçekleştirilen törende, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı İskenderun Kan Bağış Merkezi'nin ekiplerine kan bağışı yapan 15 bağışçıya plaket, 24 bağışçıya altın madalya, 101 bağışçıya gümüş madalyaları Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı takdim etti.

Bağışçılara hitaben konuşma yapan Saygılı, "Düzenli şekilde kan bağışı yaparak hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılayabilmemizdeki en büyük destek bağışçılarımızın. Kan; sadece insan vücudu tarafından üretilen ve ikamesi olmayan bir dokudur. İyilik hareketimizin 151. yılında hiçbir karşılık beklemeden kan bağışlarıyla insanların hayatını kurtaran bağışçılarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kan bağışları için ödül yönetmeliği kapsamında ilk 25 kan bağışı için gümüş, ilk 35 kan bağışı için altın, 45 ve üzeri kan bağışları için de bağışçının ismine özel plaketler de kendilerine teslim edildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
Kızılay, İskenderun, Hatay, Güncel
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