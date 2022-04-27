Hatay'ın "kömbe"si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın "kömbe"si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak

27.04.2022 14:33
Hatay'ın "kömbe"si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak

Hatay'da bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilen kömbe, kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanıyor.

Hatay'da bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilen kömbe, kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanıyor.

Bayram kurabiyesi kömbenin yapımı için her gün farklı bir evde toplanan kadınlar, ilk olarak un, süt, kabartma tozu, vanilya ve tereyağını yoğurarak işe başlıyor.

Hazırlanan hamura zencefil, tarçın, mahlep, muskat, yenibahar, karanfil ve damla sakızı konularak yeniden yoğrulan karışım, tercihe göre cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olarak yapılıyor.

Zahmetli yapımının ardından tahta kalıplarda şekil verilerek tepsilere dizilen kömbeler, taş fırınlarda pişiriliyor.

İftardan sonra fırınlarda başlayan kömbenin pişirme mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen kömbe, ziyarete gelemeyecek şehir dışındaki akrabalara da kargoyla gönderiliyor.

"Bayramlarımızın vazgeçilmez tatlısıdır"

Ev hanımı Emine Barutçu, AA muhabirine, her yıl ramazan ve kurban bayramlarında geleneksel lezzet olan kömbe yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla evlerde kömbe telaşının başladığını aktaran Barutçu, her gün bir evde toplanarak imece usulüyle bu lezzeti yaptıklarını belirtti.

Barutçu, kömbenin aroması, ağızda dağılan özelliği ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi dolayısıyla tercih edildiğini anlatarak, bayramlarda mutlaka her evde misafirlere kömbe ikram edildiğini dile getirdi.

"Bayramda kömbeyi yapmayan ev yok gibidir, bayramlarımızın vazgeçilmez tatlısıdır." diyen Barutçu, kömbenin cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlandığını, en çok tercih edileninin de hurmalı olduğunu ifade etti.

Barutçu, her bayram 20 kilograma yakın kömbe yaptıklarını ifade etti.

Ev hanımı Dilek Ceren de geleneksel lezzeti yıllardır imece usulüyle büyük bir keyifle yaptıklarını aktardı.

"Kömbe fırıncılar içinde önemli gelir kaynağı oluyor"

Fırıncı İbrahim Ayaz da iftardan sonra kömbe pişirme mesaisine başladıklarını aktararak, "Asırlardır yapılan geleneksek tatlı kömbe pişirimine başladık. Ev hanımlarının evlerinde yaptıkları kömbeler tepsilere dizilerek buraya getiriliyor. Kömbeler, yaklaşık 150 derecelik ateşte 15 dakikada hazır hale geliyor. Tepsi başına bu yıl 7,5 lira alıyoruz. Kömbe fırıncılar için önemli gelir kaynağı oluyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği

Ramazan Bayramı, Bayram, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'ın 'kömbe'si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak - Son Dakika


Son Dakika
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 5 bin 323, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 lira oldu!
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın "kömbe"si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement