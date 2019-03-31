Hatay'ın Kumlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mehmet Deli...

Hatay'ın Kumlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Deli kazandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Deli kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Deli 4 bin 233, CHP adayı Rifat Akkuyu 2 bin 711, BBP adayı Mustafa Karasüleymanlıoğlu 16 oy aldı.



-Deli'nin özgeçmişi-



10.04.1974 yılında Kumlu'da doğdu. İlkokulu Kumlu'da, orta okul ve lise eğitimi ise Antakya'da tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Şanlıurfa, Reyhanlı ve Kumlu'da öğretmenlik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Cumhur İttifakı MHP adayıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir

Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi