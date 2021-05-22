Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinde ve yarın Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.