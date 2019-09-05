Gastronomik Lezzetler Tadım Günleri etkinliğinde Hatay'ın lezzetleri Adana'da tadıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gastronomik Lezzetler Tadım Günleri etkinliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile konuklar katıldı. Belediye başkanlarının eşleriyle iştirak ettiği etkinlikte, Hatay'ın birbirinden lezzetli yemekleri tadıldı.



Hatay'ın UNESCO tescilli dünyadaki 26 gastronomi şehrinden biri olduğunu hatırlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay'ımızın lezzetlerini Adanalı kardeşlerimize ikram etmek için buraya geldik. Adana da UNESCO tescilli gastronomi şehirlerinden biri olmak için başvurusunu yaptı. İnşallah onlar da güzel yemekleriyle UNESCO listesine dahil olurlar. Birlikteliğimiz çok güzel. Ev sahipliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ortak projeler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyanın en güzel lezzetlerinin bulunduğu bir bölgede yaşadıklarını ifade ederek, "Bu özel gastronomi gününe Adana, Hatay ve Mersin olarak birlikte ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Bugünü, bundan sonraki süreçte birlikte güzel işlere imza atmanın bir göstergesi olarak da görebiliriz. İyi işler yapacağız. Zaten bölgemiz lezzetler diyarı. Dünyanın en güzel lezzetleri bu bölgede. Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa lezzet açısından çok özel şehirler. Bana az önce 'Yemek yerken yüzün gülmeye başladı" dediler. Çok lezzetli yemekler yiyince insanın yüzü gülüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bu güzel lezzetleri tattırdığı için özellikle teşekkür ediyorum. Eşim de Antakyalı ve ona burada nostalji yaşatıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, burada olmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de, "Dostlarımıza destek vermeye geldik. Gastronomi, şehirlerimizin tanıtımında önemli bir alan. Kentlerimizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtalım istiyoruz. Bu tür etkinlikler bu açıdan çok önemli. Bir çok alanda benzerliği bulunan şehirleriz. Bundan sonra bir çok alanda beraberliğimizi sürdüreceğiz. Birlikten güç, kuvvet doğar. Türkiye'nin umudu olduk ve bunu boşa çıkarmamak için güzel işler yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADANA