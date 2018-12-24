Hatay'ın Lezzetleri Çin'de Tanıtıldı
22 dakika önce
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği, birbirinden özel ve lezzetli yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağı, Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği, birbirinden özel ve lezzetli yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağı, Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi ve eğitimci Asuman Kerkez, Çin'in gastronomi merkezi Chengdu şehrinde Hatay'ın eşsiz tatlarını sundu.
Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun kendileri açısından çok verimli geçtiğini ve organizasyonda yemeklerin Çin, damak tadına göre değiştirerek sunduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:37 Kaynak: AA
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