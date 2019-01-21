Hatay'ın Lezzetlerine Çin'de Tam Not

UNESCO Gastronomi kardeş şehirleri ile ünlü gastronomi yazarlarının katıldığı; Hatay Büyükşehir Belediye personeli Hatay mutfak uzmanı ve Gastronomi Dünya 2.si Şef Abdulcelil Erkan'ın Hatay'ı temsil ettiği festivalde, yöresel lezzetlerden keşşür pilavı, künefe, oruk, sarmaiçi ve humus yoğun ilgi gördü. Şef Erkan tarafından gerçekleştirilen özel sunum ve çeşitli şovlar eşliğinde sunulan Hatay mutfağının damak çatlatan lezzetleri katılımcılardan tam not aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğündeki HBB, zengin yemek kültürü ile tescillenerek dillere destan olan Hatay mutfağının dünyaya tanıtılması ve uluslararası organizasyonlarda yer alması amacıyla önemli adımlar atmaya devam edecek.