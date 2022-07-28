Kazaya karışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak önce aracına binmeye çalışan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya- İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkisinde çarpıştı.

Kaynak: AA

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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