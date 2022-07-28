Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

28.07.2022 23:29
Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya- İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkisinde çarpıştı.

Kazaya karışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak önce aracına binmeye çalışan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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