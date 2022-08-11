İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi ve Yeni Sanayi Sitesi'nde bir kamu kurumu ile iş yerinden bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güzelburç, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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