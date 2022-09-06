İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 7 çeyrek altın, 3 yüzük, küpe ve döviz çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.