Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

06.09.2022 18:22
Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 7 çeyrek altın, 3 yüzük, küpe ve döviz çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler tespit ettiği F.D'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da bir evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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