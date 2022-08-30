Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

30.08.2022 13:46
Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bir iş yerinden içinde 15 bin lira bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin kimliğini belirlediği şüpheli M.S, Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güzelburç, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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