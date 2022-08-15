Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı

15.08.2022 10:42
Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sentetik uyuşturucu üretildiği belirlenen evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ikametin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, operasyon düzenledikleri evde 22 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Polis, evdeki E.D, D.D, E.B. ve H.A'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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