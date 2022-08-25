Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı - Son Dakika
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Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı

25.08.2022 10:48
Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen yakındaki binanın çevresine istinat duvarı inşası için çalışma başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen yakındaki binanın çevresine istinat duvarı inşası için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde Ekinci Mahallesi 2901. Sokak'ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu 7 katlı apartmandaki vatandaşlar evlerinden tedbiren tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.

İstinat duvarı yapımı için çalışma

Sabah saatlerinde, temel kazısı yapılmış arsaya istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle sürdürülen çalışmada, duvarın yapılacağı bölge kazılmaya başlandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve tahliye edilen binanın sakinlerinin evlerine dönmesi amaçlanıyor.

Tahliye edilen binada yaşayanlardan Mustafa Basık, AA muhabirine, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını, çalışmaların bir an önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini söyledi.

AFAD ekipleri de bölgede inceleme yapacak.

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Kaynak: AA

Antakya, İtfaiye, Ekinci, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı - Son Dakika
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