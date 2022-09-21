Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Sürücü Hilmi D. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Samandağ, İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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