Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin yaya devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada Aydınlıkevler Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan E.M. ve İ.A. isimli şahıslardan 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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