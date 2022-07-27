Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

27.07.2022 11:29
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin yaya devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada Aydınlıkevler Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan E.M. ve İ.A. isimli şahıslardan 50 adet captagon, 1.13 gram metamfetamin ve 4.82 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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