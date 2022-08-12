Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve A.I. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da araçta uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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