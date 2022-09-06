Hatay'da para ve altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da para ve altın çalan şüpheli yakalandı

06.09.2022 10:59
Hatay'da para ve altın çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana gelen 50 bin TL ile 2 bin Arabistan Riyali nakit para, 8 adet bilezik, 7 adet çeyrek altın, 3 adet yüzük ve 1 adet kolye çalınması olayının şüphelisi yapılan kamera ve sosyal çevre araştırmaları neticesinde F.D. olduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan F.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da para ve altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da para ve altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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