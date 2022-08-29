Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kapkaç olaylarının önlenmesi, şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Akevler Mahallesinde meydana gelen piyasa değeri 2 bin 500 Türk lirası olan cep telefonu çalınması olayının şüphelisinin M.E. olduğu tespit edildi. General Şükrü Kanatlı Mahallesi ara sokaklarında kovalama sonucunda yakalanan şüpheli M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 bin 500 liralık cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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