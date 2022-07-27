Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

27.07.2022 11:22
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Ürgenpaşa Mahallesi'nde E.U.'ya ait ikamette yapılan aramada 64,4 gram metamfetamin, 2,8 gram kubar esrar, 0,5 gram takoz esrar, 1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.U. gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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