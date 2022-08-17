Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

17.08.2022 14:36
Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iş yerlerinden 189 bin 400 lira değerinde eşya çalan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iş yerlerinden 189 bin 400 lira değerinde eşya çalan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Antakya'da 10 iş yerinden matkap, kamera, kayıt cihazı, telefon gibi eşyalar çalınmasının ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Toplamda 189 bin 400 liralık eşya çalan şüphelinin İ.D. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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