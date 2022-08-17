Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Antakya'da 10 iş yerinden matkap, kamera, kayıt cihazı, telefon gibi eşyalar çalınmasının ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Toplamda 189 bin 400 liralık eşya çalan şüphelinin İ.D. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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