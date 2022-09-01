Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı

01.09.2022 12:58
Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki sanayi sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki sanayi sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve dumanı görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın sanayide bulunan diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antakya, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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