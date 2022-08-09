İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

09.08.2022 14:23
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da bir iş yerinden 20 bin lira değerinde eşya çalan hırsız yakalandı.

Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da bir iş yerinden 20 bin lira değerinde eşya çalan hırsız yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanından hırsızlık olayı ile ilgili 20 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen A.K. Odabaşı Mahallesinde yakalandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. - HATAY

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Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Hatay'da aranan 18 kişi yakalandı Hatay'da aranan 18 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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