Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Yıkılan binayı yapan müteahhidin, bitişik binayı duvar olarak kullanıldığı ortaya çıktı

HATAY - Kahramanmaraş depremi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın duvarının olmadığını ortaya çıkardı. Enkazın ardından yan binanın duvarına asılı kalan televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı kaldı.

Antakya'da yaşanan depremin ardından şehirden geriye acı tablo kaldı. Bu acı tablolardan birisi de Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Ferah apartmanında kaydedildi. Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın duvarının üzerine sıva atılarak boya yapıldığı görüntülendi.

Yıkılan Ferah Apartmanı'nda oturan ailenin yan binanın duvarı asılı halde fotoğrafı, televizyon ve raf geride kaldı.

Bir vatandaş," Birbirine yanaştırmışlar, apartmanları birbirlerinin sırtına vermişler. Rabbim sağlamı da yıkıyor, sağlam olmayanı da yıkıyor" dedi.