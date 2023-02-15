Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

15.02.2023 16:33

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü.

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Yıkılan binayı yapan müteahhidin, bitişik binayı duvar olarak kullanıldığı ortaya çıktı

HATAY - Kahramanmaraş depremi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın duvarının olmadığını ortaya çıkardı. Enkazın ardından yan binanın duvarına asılı kalan televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı kaldı.

Antakya'da yaşanan depremin ardından şehirden geriye acı tablo kaldı. Bu acı tablolardan birisi de Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Ferah apartmanında kaydedildi. Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın duvarının üzerine sıva atılarak boya yapıldığı görüntülendi.

Yıkılan Ferah Apartmanı'nda oturan ailenin yan binanın duvarı asılı halde fotoğrafı, televizyon ve raf geride kaldı.

Bir vatandaş," Birbirine yanaştırmışlar, apartmanları birbirlerinin sırtına vermişler. Rabbim sağlamı da yıkıyor, sağlam olmayanı da yıkıyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremin yıkıp geçtiği ilçede pes dedirten görüntü! Ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı Depremin yıkıp geçtiği ilçede pes dedirten görüntü! Ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı Son Dakika! Anne ve 2 çocuğu, depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! Anne ve 2 çocuğu, depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı Kırık ayağıyla enkazdan çıkmayı başaran kadın yaşadıklarını anlattı Kırık ayağıyla enkazdan çıkmayı başaran kadın yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Ders niteliğinde sözler! Kemal Sunal'ın inşaat firmalarıyla ilgili anısı yeniden gündem oldu
15:05 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yıkılan binaları 1 yılda yapacağız" sözlerini eleştirdi
17:11 Depremzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı! Gasp iddiası var
16:39 "Deprem veya binalar öldürmez" paylaşımı yapan profesör hakkında soruşturma
16:55 Dünya Kupası'nda tarihi başarıyı getirmişti! İlhan Mansız, formasını depremzedeler için satışa çıkardı
15:49 Enkazdan çıkan not herkesi duygulandırdı: Burada kızım var lütfen
16:38 Psikolog Arif Verimli'den üniversitelerin kapatılmasına tepki: Daha iyi planlama yapılabilirdi
16:28 Depremin yıkıp geçtiği ilçede pes dedirten görüntü! Ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı
16:17 Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Ligden çekilen Hatayspor'un yıldızı Adekugbe tercihini yaptı
16:15 Beşiktaş defterini kapattı! Josef de Souza'nın yeni adresi Çin oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 18:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement