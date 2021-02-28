Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor - Son Dakika

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Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ney yapımıyla geçimini sağlayan Neyzen İzzet Özkan, bölgeye ait özel kamışları müzik aleti neye çevirerek Türkiye ve Avrupa'da müzik evlerine, özel sanatçılara satıyor.

Kamışların yetiştirildiği en özel yer olarak bilinen Hatay'da yıllardır ney yapımıyla uğraşan İzzet Özkan, kamışların üflemeli müzik aleti neye çevrilmesinin aşamalarını aktardı. 1980'li yıllarda dilsiz kaval üflemeye, 1984 yılında ise ney yapımına başladığını belirten Özkan, "O yıldan bugüne kadar ney açmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığının bana vermiş olduğu ney yapım belgesine sahibim" dedi.

Ney kamışlarının kasım ve aralık aylarında kesimine başladığını vurgulayan Özkan, "Kestikten sonra yaklaşık 1 yıl kurumaya alıyoruz, kuruduktan sonra kabuklarını temizliyoruz. Temizledikten sonra da ölçülendirip ney açmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Yaptığı neyleri Türkiye ve Avrupa'da birçok müzik evine gönderdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Başta Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya'ya yaptığım neyleri gönderiyorum. Almanya Berlin'de Orient Musikhaus müzik mağazasına, Fransa'da Ali Alcı adında müşterimize ve daha birçok yere gönderim yapıyorum. Yurtiçinde ise her taraftan alıcımız var, sayısını bilemiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Türkiye'nin her şehrinden kişiler beni arayıp, neylerini benden alıyorlar."