Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor - Son Dakika

Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor

28.02.2021 14:17

Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ney yapımıyla geçimini sağlayan Neyzen İzzet Özkan, bölgeye ait özel kamışları müzik aleti neye çevirerek Türkiye ve Avrupa'da müzik evlerine, özel sanatçılara satıyor.

Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da ney yapımıyla geçimini sağlayan Neyzen İzzet Özkan, bölgeye ait özel kamışları müzik aleti neye çevirerek Türkiye ve Avrupa'da müzik evlerine, özel sanatçılara satıyor.

Kamışların yetiştirildiği en özel yer olarak bilinen Hatay'da yıllardır ney yapımıyla uğraşan İzzet Özkan, kamışların üflemeli müzik aleti neye çevrilmesinin aşamalarını aktardı. 1980'li yıllarda dilsiz kaval üflemeye, 1984 yılında ise ney yapımına başladığını belirten Özkan, "O yıldan bugüne kadar ney açmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığının bana vermiş olduğu ney yapım belgesine sahibim" dedi.

Ney kamışlarının kasım ve aralık aylarında kesimine başladığını vurgulayan Özkan, "Kestikten sonra yaklaşık 1 yıl kurumaya alıyoruz, kuruduktan sonra kabuklarını temizliyoruz. Temizledikten sonra da ölçülendirip ney açmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Yaptığı neyleri Türkiye ve Avrupa'da birçok müzik evine gönderdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Başta Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya'ya yaptığım neyleri gönderiyorum. Almanya Berlin'de Orient Musikhaus müzik mağazasına, Fransa'da Ali Alcı adında müşterimize ve daha birçok yere gönderim yapıyorum. Yurtiçinde ise her taraftan alıcımız var, sayısını bilemiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Türkiye'nin her şehrinden kişiler beni arayıp, neylerini benden alıyorlar."

Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor
Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor
Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor
Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor

Antakya, Türkiye, Müzik, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 02:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'ın özel kamışından yaptığı neyleri Avrupa'ya gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei