Hatay'da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Hatay'da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu

04.09.2022 18:53
Hatay'da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu

Hatay'ın Payas ilçe sahilinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedeni sonra 5 kilometre uzaklıkta karaya vurmuş halde bulundu.

Hatay'ın Payas ilçe sahilinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan gencin cansız bedeni sonra 5 kilometre uzaklıkta karaya vurmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Hatay'ın Payas ilçesine misafir olarak geldiği belirtilen ve arkadaşları ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Ali Mantar (27) adlı genç bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine kıyıdan ve denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Saatler süren arama çalışmaları neticesinde Mantar'ın cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dörtyol ilçe sahili Öğme iş mevkiinde kıyıda dalgalar arasında bulundu. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Hatay, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu - Son Dakika
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