Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Payas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Bekir...

Hatay'ın Payas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Bekir...

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bekir Altan kazandı.

Hatay'ın Payas İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Bekir..., System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bekir Altan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Altan 10 bin 393, CHP adayı Ali Oğuz 9 bin 528, Saadet Partisi adayı Recep Baysal 3 bin 638 oy aldı.

-Altan'ın özgeçmişi-

Altan 1968'de Dörtyol'da dünyaya geldi. 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu İlköğretim Matematik Bölümünü okudu. 1988-1996 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmen olarak görev yaptı. 1996-1999 Payas 100. Yıl İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yaptı. 1999 yılından beri AK Parti Payas Belediye başkanlığı görevi yapan Altan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA

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