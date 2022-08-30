Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince H.G.'nin ikametinde yapılan aramada; 13 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 3 dolu kartuş, 7 sürgü, 13 şarjör, 1 namlu, 3 kabza, muhtelif silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay 'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.