Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

30.08.2022 11:55
Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince H.G.'nin ikametinde yapılan aramada; 13 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 3 dolu kartuş, 7 sürgü, 13 şarjör, 1 namlu, 3 kabza, muhtelif silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.G. gözaltına alındı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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