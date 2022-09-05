Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

05.09.2022 00:03
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

HATAY'ın Payas ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan Ali Mantar'ın (27) cesedi, Dörtyol ilçe sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

HATAY'ın Payas ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan Ali Mantar'ın (27) cesedi, Dörtyol ilçe sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Öğme mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten Payas'a misafirliğe geldiği öne sürülen Ali Mantar, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Mantar'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda Mantar'a ulaşılamadı. Bugün yeniden başlanan arama çalışmasında Mantar'ın cesedi, denize girdiği yerin kilometrelerce uzağında Dörtyol ilçesi Öğme mevkisindeki sahilde kıyıya vurmuş halde bulundu. Ekiplerin sahildeki incelemesinin ardından Mantar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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