HATAY'IN RAMAZAN'A ÖZEL LEZZETİ 'KÜNCÜLÜ HELVA? - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın Ramazan'a özel tatlısı küncülü helva iftar sofralarını süslüyor.

Hatay'ın Ramazan ayına özel olarak üretilen küncülü helva tatlısının yapımına başlandı. Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama 4 saatlik bir emek sarf edilerek üretilen helva, iftar sonrasında yerini alıyor. Babasından öğrendiği küncü helva imalatını eşi ve kardeşleriyle beraber devam ettirdiğini anlatan Şahap Fansa, bu tatlıyı Ramazan ayına has olarak ürettiklerini söyledi. Küncülü helva yapımını tarihi uzun çarşıda geleneksel yöntemlerle sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayan Fansa, "Helvanın yapımı uzun ve meşakkatli bir iş. Babamız imalathanede gece başlıyor hazırlıklara ve bu hazırlık aşaması sabaha kadar sürüyor. Daha sonra biz burada hazırlanan tahin, şeker ve çöven otu karışımını kazanlara döküyoruz ve aralıklarla susama bulayıp, makineden geçtikten sonra bunu kırıp paketlere koyuyoruz? dedi. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle beklenen talep olmadığını belirten Fansa, bu yıl ise ilk günden yapmaya başladıkları küncülü helvaya Hatay'ın yanı sıra Türkiye genelinden talep olduğunu dile getirdi. (DHA)