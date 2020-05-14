Hatay'ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva" - Son Dakika
Son Dakika Genel Hatay'ın Ramazan tatlısı: 'Küncülü helva' - Son Dakika

Hatay'ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva"

7 saat önce

Hatay'ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva" Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor Hatay'da yöresel bir tat olarak bilinen, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar...

Hatay'ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva"

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor

HATAY - Hatay'da yöresel bir tat olarak bilinen, susam ve tahinin yoğrulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor.

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Hatay'da yaklaşık bir asırdır tek bir aile tarafından imalatı yapılan küncülü helva, bu ramazanda da iftar sonrası kahve veya soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor. Ramazan ile tezgahlardaki yerini alan Antakya'nın önemli lezzetlerinden küncülü helva yapan Fansa ailesi, kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içine girdi.

Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, sadece Ramazan ayına özgü olarak imalatını yaptıkları helvanın, oldukça rağbet gördüğünü belirterek "Babamın çocukluğundan beri yaptığı Ramazan helvası var, eniştesinden öğrendiği. Bunu da geleneklerimize uyarak sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. Kapalı olduğumuzdan dolayı evlere servis yapamadık. Çok fazla da istek olmadı. Ancak sokağa kısıtlaması olacağı zaman, bir gün öncesinde normal günden daha fazla satış yapıyorduk. Ama tabi bu sene geçen senelere göre daha düşük" dedi.

Fansa, asıl ham maddesinin çöven otu olduğunu söyleyerek, "Çöven otundan yapılıyor, zaten Osmanlı döneminden beri lokumda ve birçok tatlı da kullanılır. Susam, şeker, su ve limon tuzu var. Yaklaşık 2,5-3 saat kaynattıktan sonra, büyük kazana alınıp imalathaneden buraya getiriyoruz. Burada da yavaş yavaş akşama kadar servis yapıyoruz. Siparişlerimiz oldu ama bu sene gönderemedik, isimlerini aldık, özelikle İstanbul'dan talep var, inşallah bayramdan hemen önce göndereceğiz. Ağzı bağlı naylon poşetlerin içerisine koyuyoruz. Ağzı bağlı kaldığı zaman, derin dondurucu da buz tutmuyor da helva ve şeker olduğu için. En az 1 sene saklanabilir. Tüketileceği zaman içerisinden alınıp, yeniden dolaba koydukları zaman yine uzun süre dayanıyor. Hijyene çok dikkat ettiklerini korona virüs dolayısı ile imalathane ve iş yerlerinin dezenfekte edildiğini söyleyen Fansa "ilk olarak imalathanemizi Ramazan Ayı başlamadan önce dezenfekte ettik. Belediyeden de gelip ilaçladılar. Biz zaten hijyene dikkat ediyorduk ama bu sene de hijyen olarak dikkat ediyoruz. Biz zaten her sene Ramazan ayının başlarında az satarız, ortalarda biraz daha artar, sonlarında ise tavan yaparız. Bu sene de böyle gidiyor. Bu hafta da beklentimiz yüksek, geçen haftayı kapatacağız inşallah" dedi.

Sadece Ramazan ayında tezgahtaki yerini alan küncülü helva, iftar sonrası kahve veya çayın yanında tüketiliyor.

Hatay'ın Ramazan tatlısı: Küncülü helva

Antakya, Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:57 Kaynak: İHA


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