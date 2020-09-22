Hatay'ın Reyhanlı humusu ve beyaz soğanı için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, Reyhanlı humusu ile beyaz soğan için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı'nın yöresel lezzetleri markalaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Hatay'ın lezzetlerinin tescillenmesinin çok önemli olduğunu anlatan Zaroğlu, Reyhanlı humusu ve beyaz soğan için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını belirtti.

Hatay'ın birçok yöresel ürünün zenginliğinin tescillemesinin bölgeye önemli katkıları olacağına dikkat çeken Zaroğlu, şöyle konuştu:

"Meşhur olan Reyhanlı humusumuz yöremizle özdeşleşen lezzetimizdir. Ayrıca bizim topraklarımızda yetişen beyaz soğan için de alınacak coğrafi işaret, ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olacaktır. İlçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olacağız. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunmak adına Reyhanlı Ticaret Odası olarak ürünlerimizi coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmayı hedefliyoruz."