Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü...
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Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi. - HATAY
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