İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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