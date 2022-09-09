Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.09.2022 15:56
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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