Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde 53 Kişinin Hayatını Kaybettiği İki Ayrı Bombalı Saldırının Firari...
1 saat önce
IHAAW171607-ASA/22-02-2019- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.
IHAAW171607-ASA/22-02-2019
- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı. 22.02.2019 17: 16: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:23 Kaynak: İHA
Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı
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