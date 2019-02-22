Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde 53 Kişinin Hayatını Kaybettiği İki Ayrı Bombalı Saldırının Firari...

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde 53 Kişinin Hayatını Kaybettiği İki Ayrı Bombalı Saldırının Firari...

1 saat önce

IHAAW171607-ASA/22-02-2019- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde 53 Kişinin Hayatını Kaybettiği İki Ayrı Bombalı Saldırının Firari..., System.String[]
IHAAW171607-ASA/22-02-2019

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı. 22.02.2019 17: 16: 07 TSI
NNNN - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı İhracı İstenen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Partisinden İstifa Etti

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde 53 Kişinin Hayatını Kaybettiği İki Ayrı Bombalı Saldırının Firari...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]