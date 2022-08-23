Araçlardan mazot çalarken yakalandı - Son Dakika
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Araçlardan mazot çalarken yakalandı

23.08.2022 12:30
Araçlardan mazot çalarken yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli araçlardan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli araçlardan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Reyhanlı'da A.E. adlı kişi, iki ayrı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Şahıstan 1 bidon mazot, 1 adet mazot çekme pompası, uyuşturucu içiminden kullanılan payp ele geçirildi.

27 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen otodan mazot hırsızlığının da şüphelisi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı Hatay'da otomobilden mazot çalan şüpheli tutuklandı Hatay'da otomobilden mazot çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlardan mazot çalarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçlardan mazot çalarken yakalandı - Son Dakika
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